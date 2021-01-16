بجوائز مليون ريال.. فتح باب الترشح لجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن

أعلنت أمانة جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية عن فتح باب المنافسة والترشيح للجائزة لعام 1442هـ، في نسختها الثانية، بقيمة جوائز مالية بلغت مليون ريال.

وقدم مزارعو البن في المحافظات الجبلية شكرهم وتقديرهم للأمير محمد بن عبدالعزيز على دعمه السخي لمزارعي البن، مثمنين له إقرار الجائزة التي سيكون لها أثر بالغ في تشجيع زراعة البن وتحفيز المزارعين للاهتمام بالبن وزراعته.

وأكدت أمانة الجائزة أنه تم مراعاة عديد من المعايير وأساليب التقييم في وضع الجائزة، تنفيذا لتوجيهات سمو نائب أمير منطقة جازان، بما يحقق النفع منها في تشجيع الحركة الزراعية والارتقاء بالأعمال الزراعية في المنطقة وتأهيل المزارعين بشكل احترافي وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين المزارعين .

وأوضحت أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مبلغ نصف مليون، فيما الفائز بالمركز الثاني سيحصل على مبلغ 300 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث سيحصل على مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال.

وأشارت إلى أن شروط المسابقة تتمثل في :

1. أن يكون المتقدم من مزارعي البن في منطقة جازان.

2. وجود سجل زراعي للمزرعة.

3. لم يسبق للمتقدم الحصول على الجائزة سابقاً.

4. أن لا يقل عدد أشجار البن المثمرة عن (150) شجرة.

5. المزرعة المشاركة لا يوجد بها نباتات محظورة.

6. تجهيز ملف تعريفي شامل للمزرعة مع وجود وثيقة للمزرعة.

7. عمر الأشجار لا يقل عن 3 سنوات.

ودعت المزارعين الذين تنطبق عليهم الشروط التسجيل في الجائزة في موعد أقصاه، يوم الخميس 1442/6/8هـ الموافق 21 يناير 2021 الساعة 20:21 م.

عبر الرابط بالضغط هنا.