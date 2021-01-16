وزير الخارجية: إعادة فتح سفارتنا في قطر بعد اتخاذ الإجراءات اللوجستية

أعرب وزير الخارجية فيصل بن فرحان، اليوم السبت، عن أمله إعادة فتح السفارات بين المملكة وقطر خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك ردًّا على سؤال خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية فيصل بن فرحان ونظيره الأردني أيمن الصفدي؛ حيث قال: «إن العلاقات الدبلوماسية الكاملة (مع قطر) سيتم استعادتها، ونأمل أن نقدر على إعادة فتح السفارات في الأيام القادمة».

وأضاف وزير الخارجية: «الأمر يتعلق باتخاذ الإجراءات اللوجستية فقط اللازمة لإعادة افتتاحها».

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