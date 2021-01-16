السعودية | العنزي ينال الدكتوراه بالادارة الصحية والجودة

المناطق - الرياض

منحت جامعة مانشستر متروبولتن في بريطانيا الدكتوراه في : إدارة صحية و علم الجودة للدكتور باسم مزعل محمد العنزي وحصل العنزي على بكالوريوس التمريض من جامعة العلوم التطبيقية بتقدير جيد في الاردن خلال الفترة من 2002 إلى 2006 ثم حصل على الماجستير في إدارة الخدمات صحية 2008 إلى 2010 من جامعة قرفث بتقدير ممتاز في أستراليا.. بعدها عمل العنزي موظفاً في جامعة الدمام بالفترة من 2011 الى ان تم ابتعاثه عام 2014 ليكمل درجة الدكتوراه بتخصص إدارة صحية و الجودة من جامعة مانشستر متروبلتن من مانشستر بريطانيا.وبتقدير ممتاز .

الدكتور العنزي احتفى بهذه المناسبة بمحافظة حفر الباطن بحضور لفيف من الأهل والأقارب والاصدقاء

صحيفة ( المناطق ) تبارك لـ باسم العنزي الدكتوراه وتسأل الله له التوفيق .