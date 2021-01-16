شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تؤكد رفع الجاهزية في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة التعليم ممثلةً بوكالة البرامج التعليمية كافة استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني يوم غد الأحد، وذلك على مستوى مدارس التعليم المستمر، والتربية الخاصة، ورفع الجاهزية في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج، حيث يتم العمل على متابعة التجهيزات، وتوزيع الكتب، والأدلة الإرشادية لجميع الفئات المستهدفة.

وقالت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د.مها السليمان: "إن عدد مدارس التعليم المستمر للبنين لجميع المراحل والبنات للمرحلة الابتدائية بلغ ٢٧١٣ مدرسة، تضم قرابة ١٢٠ ألف طالب وطالبة في كافة المراحل الدراسية، مشيرةً إلى استعداد الإدارة العامة للتعليم المستمر للتعليم عن بُعد، وذلك ببث كافة الدروس عن طريق مدرسة البث الفضائية (قناة عين)، والتي بدأت الفصل الأول، ونفذ خمسة عشر معلماً ومعلمة ٦٩٥ حصة للمرحلة الابتدائية، استفاد منها جميع طلاب وطالبات التعليم المستمر، إضافة إلى التكامل مع قنوات التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية".

وأضافت د. السليمان أن انطلاق الدراسة في المدارس السعودية بالخارج سيكون يوم غد، وبعد غد الرابع والخامس من شهر جمادى الثاني ١٤٤٢هـ الموافق للسابع عشر والثامن عشر من شهر يناير ٢٠٢١م الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي لعام ١٤٤٢هـ ٢٠٢٠-٢٠٢١م في جميع الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج، مبينةً أن هذه البداية تتزامن مع اكتمال الاستعداد لبداية الدراسة في الفصل الثاني في ظل ما تشهده البلدان المضيفة من استمرار جائحة كورونا، مع التفاوت في مستوى الإجراءات الاحترازية بين الدول حسب مستوى انتشار الفيروس والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من حيث الدراسة الحضورية أو عن بُعد.