شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مذيع الأخبار الشهير فهد الحمود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي الإعلامي والمذيع السعودي فهد بن ناصر الحمود بعد سنوات من العطاء في مجال الإذاعة والتلفزيون، اليوم السبت، ومن المقرر أن تتم الصلاة عليه -رحمه الله- غدا الأحد في مقبرة الشمال بالرياض.

ونعت وزارة الإعلام المذيع فهد الحمود سائلة المولى له الرحمة والمغفرة.

ويعد “الحمود” من المذيعين السابقين والذي قدم الكثير من نشرات الأخبار في التلفزيون السعودي مع زملائه من الأسماء اللامعة والمعروفة التي لن تنسى من ذاكرة المشاهدين في ذلك الوقت.

والمذيع فهد الحمود، مخرج سعودي ويعتبر من المخرجين الشباب الذين حققوا نجاحات في الساحة الفنية، فإلى جانب إخراجه لمسلسل (هذا حنا) قام بإخراج حلقات درامية تلفزيونية بعنوان همسات كما أخرج مسلسلي حال وحال وأي خدمة.