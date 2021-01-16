شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 140 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 5 وتعافي 159 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 140 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 159 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 364.753 حالة، من بينها 1894 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 321 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 356.541 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6318 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.74%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.519%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (58)، منطقة مكة المكرمة (28)، المنطقة الشرقية (26)، منطقة عسير (9)، منطقة المدينة المنورة (6)، منطقة تبوك (3)، منطقة الحدود الشمالية (3)، منطقة نجران (2)، منطقة حائل (2)، منطقة الجوف (1)، منطقة جازان (1)، منطقة القصيم (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (25)، جدة (18)، الجبيل (7)، الخبر (6)، حوطة بني تميم (6)، الدمام (5)، الدوادمي (5)، المدينة المنورة (4)، مكة المكرمة (4)، المجمعة (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (29)، جدة (20)، مكة المكرمة (10)، عرعر (8)، الدمام (5)، الخرج (4)، الخبر (3)، الظهران (3)، وادي الدواسر (3)، المبرز (3).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.