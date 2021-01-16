السعودية اليوم / الكويت تسجل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 435 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 349 إصابة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 150678 حالة.

// انتهى //

17:23ت م

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الكويت 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 157399 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 947 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 349 إصابة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 150678 حالة.// انتهى //17:23ت م0043

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