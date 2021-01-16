السعودية اليوم / باكستان تعزي إندونيسيا في ضحايا الزلزال



إسلام آباد 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

أعربت باكستان عن تعازيها لإندونيسيا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم سولاويزي الغربي وخلف عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تشعر بالحزن البالغ على ضحايا الزلزال، وتتقدم بالتعازي لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الإندونيسي، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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16:44ت م

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