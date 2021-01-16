السعودية اليوم / مقتل عنصر من قوات حفظ السلام في مالي إثر انفجار شمال البلاد



باماكو 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

قُتل جندي من بعثة الأمم المتحدة في مالي إثر انفجار لغم أرضي خلال مرور قافلة البعثة شمال البلاد.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها اليوم بأنه تم العثور على عبوة ناسفة أخرى أُبطل مفعولها دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أنه خامس جندي من قوات حفظ السلام يقتل خلال ثلاثة أيام في مالي.

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15:17ت م

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