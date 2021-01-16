السعودية اليوم / الهند تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا



نيودلهي 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

أطلقت الهند اليوم حملة تطعيم ضد فيروس

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، انطلاق الحملة في أكثر من 3 آلاف موقع في أرجاء الهند البالغ تعداد سكانها نحو 1,3 مليار نسمة، مشيرًا إلى أن الأشخاص المعرضين لخطر كبير هم من سيحصلون على اللقاح في البداية، يليهم العاملون في القطاع الصحي.

وأوضح أن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى تطعيم 30 مليون شخص، في حين ستستهدف في مرحلتها الثانية 300 مليون شخص.

وأنتجت الهند لقاحين هما "كوفيشيلد" وهو اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد مع شركة "أسترازينيكا" الدوائية وقام بتصنيعه المعهد الهندي للأمصال ولقاح أخر هو "كوفاكسين".

// انتهى //

13:42ت م

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نيودلهي 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأطلقت الهند اليوم حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، انطلاق الحملة في أكثر من 3 آلاف موقع في أرجاء الهند البالغ تعداد سكانها نحو 1,3 مليار نسمة، مشيرًا إلى أن الأشخاص المعرضين لخطر كبير هم من سيحصلون على اللقاح في البداية، يليهم العاملون في القطاع الصحي.وأوضح أن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى تطعيم 30 مليون شخص، في حين ستستهدف في مرحلتها الثانية 300 مليون شخص.وأنتجت الهند لقاحين هما "كوفيشيلد" وهو اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد مع شركة "أسترازينيكا" الدوائية وقام بتصنيعه المعهد الهندي للأمصال ولقاح أخر هو "كوفاكسين".// انتهى //13:42ت م0028

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