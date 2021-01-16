السعودية اليوم / تسجيل 15158 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 15158 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 10542841 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 152093وفاة، مشيرة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 10179715 حالة.

// انتهى //

13:02ت م

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نيودلهي 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 15158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 175 وفاة.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 10542841 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 152093وفاة، مشيرة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 10179715 حالة.// انتهى //13:02ت م0024

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