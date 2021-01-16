السعودية اليوم / زلزال آخر يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية



جاكرتا 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر اليوم منطقتي ماموجو وماجيني غرب جزيرة سولاويسي التي ضربها زلزال أمس بلغت قوته 6.2 درجات.

وأفادت الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية من الهزة الارتدادية، مشيرة إلى أن عمليات البحث مستمرة عن ضحايا ربما لا يزالون تحت الأنقاض.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 820 شخصًا أصيبوا وأجلي نحو 15 ألفًا من منازلهم.

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12:47ت م

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