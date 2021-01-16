السعودية اليوم / روسيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا



موسكو 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 24092 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مقر عمليات مكافحة

// انتهى //

12:46ت م

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موسكو 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 24092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3544623 إصابة.وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أن إجمالي الوَفَيَات بالفيروس ارتفع إلى 65085 وفاة، بعد تسجيل 590 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مشيرًا إلى تماثل 27311 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2936991 حالة.// انتهى //12:46ت م0022

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