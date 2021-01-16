السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2203 إصابات بكورونا



بروكسل 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2203 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 675089 إصابة، فيما صعد إجمالي الوفيات إلى 20352 وفاة.

// انتهى //

10:28ت م

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بروكسل 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و58 وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 675089 إصابة، فيما صعد إجمالي الوفيات إلى 20352 وفاة.// انتهى //10:28ت م0014

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