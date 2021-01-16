الإمارات تسجّل 3432 إصابة جديدة بـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 249,808 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 740 حالة، مشيرة إلى شفاء 3,118 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 222,106 حالات.

يذكر أن فيروس كورونا أو ما يعرف بـ”كووفيد-19″ هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا.

ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019. وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.

وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في ‏الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وتشمل الأعراض ‏الأخرى الأقل شيوعاً ولكن قد يُصاب بها بعض ‏المرضى: الآلام والأوجاع، واحتقان الأنف، ‏والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسهال، ‏وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين. وعادة ما ‏تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي. ‏ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا ‏بأعراض خفيفة جداً.

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