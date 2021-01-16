وزير الخارجية السعودي : تبادل السفراء بين الرياض والدوحة خلال أيام قليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن هناك علاقة اقتصادية قوية وتكاملاً اقتصادياً جيداً بين المملكتين العربية السعودية والأردن وذلك بحجم الجيرة قبل كل شيء فهناك تبادل تجارى في شتى المجالات واستثمار متبادل بين المملكتين.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي بنظيره الأردني أنه تم مناقشة اليوم عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين المملكتين العربية السعودية والأردن المكلفة بالمزيد عن الفرص لتنمية العلاقة الاقتصادية القوية بين البلدين.

وتابع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بقوله “نسعى دائماً لتعزيز شتى مجالات التعاون بين البلدين”.

وأضاف خلال المؤتمر أنه سيتم تبادل السفراء بين الرياض والدوحة خلال أيام قليلة.

وأضاف وزير الخارجية: بحثنا الوضع في لبنان واليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة، وضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

وتابع وزير الخارجية السعودي “نواصل التنسيق مع الأردن بشؤون المنطقة والعلاقات”.

من جهته قال وزير الخارجية الأردني “متفقون مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات”.

وأضاف وزير الخارجية الأردني: ندين محاولات الحوثيين للاعتداء على السعودية ونرفض تدخل إيران.

وتابع “نرفض التدخلات في شؤون المنطقة بغض النظر عن مصدرها”.

وأضاف وزير خارجية الأردن “السعودية والأردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق حدود 67”.

وزير الخارجية الأردني: نثمن دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد وزير الخارجية الأردني: العلاقة مع السعودية تاريخية واستراتيجية.



