نائب أمير جازان يعزي في وفاة الشيخين صيرم والمسعودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لأسرتي وذوي الشيخ محمد بن هادي صيرم شيخ قرية الصوارمة التابعة لمحافظة أحد المسارحة، والشيخ مغدي بن عيسى المسعودي شيخ قبيلة آل عامر بمحافظة الريث – رحمهما الله -.

وأشاد سموه، بما قدمه الفقيدان من أعمال البر والخير والإصلاح في المجتمع، وما بذلاه في خدمة دينهما ووطنهما ، سائلاً الله عز وجل ، أن يتغمد الفقيدين بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

فيما أعرب ذوو وأفراد أسرة الفقيدين، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، راجين الله تعالى أن يحفظه وألا يريه أَيّ مكروه.

