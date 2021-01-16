شكرا لقرائتكم خبر عن خلل فني يصيب «أبشر».. و«الجوازات»: تواصلوا مع الدعم الفني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفاعلت «الجوازات السعودية» عبر حسابها في «تويتر» مع استفسار مقيم واجه مشكلة تقنية عند محاولته الدخول لمنصة «أبشر» لإصدار تأشيرة «خروج وعودة».

وردت «الجوازات» بقولها: «في حال واجهتك اي مشكلة تقنية بمنصة أبشر، الرجاء الاتصال على الدعم الفني 920020405».

ويواجه حاليا بعض المستخدمين، سواء من المواطنين أو المقيمين، إشكالية عند محاولتهم التسجيل، أو الدخول إلى حساباتهم في منصة «أبشر»، إذ تواجههم رسالة تفيد بأن اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة، أو «حدث خطأ، عفوا الخدمة لا تعمل حاليا»، أو «الخدمة غير متوفرة»، فيما تظهر رسالة أخرى تطالب بالاتصال بالدعم الفني.

وتسعى وزارة الداخلية دوما إلى توفير خدماتها الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، من خلال منصة «أبشر»، بخطوات يسيرة، توفر الجهد والوقت، وذلك تعزيزا لمفهومها «وفر وقتك» لإنجاز جميع الخدمات التي توفرها الوزارة للأفراد، أو «الأعمال» لإنجاز المعاملات المؤسسية، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية دون الحاجة لتكبد عناء مراجعة الجهات المعنية.