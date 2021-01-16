شكرا لمتابعة خبر عن منصة «أبشر» تتعرض لخلل فني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت المديرية العامة للجوازات، على استفسار مقيم واجه مشكلة تقنية عند محاولته الدخول لمنصة «أبشر» لإصدار تأشيرة «خروج وعودة».

وقالت «الجوازات»: «في حال واجهتك اي مشكلة تقنية بمنصة أبشر، الرجاء الاتصال على الدعم الفني 920020405»؛ حيث يواجه حاليا بعض المستخدمين، سواء من المواطنين أو المقيمين، إشكالية عند محاولتهم التسجيل، أو الدخول إلى حساباتهم في منصة «أبشر»،.

وتواجه المستخدمين رسالة تفيد بأن اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة، أو «حدث خطأ، عفوا الخدمة لا تعمل حاليا»، أو «الخدمة غير متوفرة»، فيما تظهر رسالة أخرى تطالب بالاتصال بالدعم الفني.