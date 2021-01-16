شكرا لمتابعة خبر عن "جامعة الملك سعود" توضح آلية سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت جامعة الملك سعود، اليوم السبت، آلية سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢هـ، وفق إجراءات الجامعة، موضحة أنه تقرَّر أن تكون الاختبارات الفصلية والنهائية «حضوريًا».

وقالت الجامعة في بيان لها إن آلية سير العملية التعليمية ستكون من خلال الاستفادة من إمكانات الجامعة في التدريس عن بُعد، وحث منسوبي الكليات على المحافظة على مكتسبات الجامعة خلال الفترة الماضية، وتكثيف العمل على استخدام التقنية في التعليم واستراتيجيات التدريس الفعالة المرتبطة بذلك، بما يرفع من مستوى جودة التعليم وكفاءته.

والاستمرار في تدريس المقررات النظرية والجزء النظري من المقررات المحتوية على شقين نظري وعملي لجميع الدرجات العلمية عن بعد، بما في ذلك مقررات مشاريع التخرج والمشاريع البحثية ونحوها، ويكون تسليم جميع التكاليف والأنشطة والواجبات من خلال المنصات الإلكترونية.

وسيكون تدريس المقررات التدريبية والميدانية بحسب ما توفره جهات التدريب، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية، ويعتمد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم ما يمكن تدريسه من تلك المقررات أو جزء منها عن بعد.

وتدرس المقررات العملية حضوريا، كما يمكن استثمار ما يتاح في المواقع الرسمية من معامل وتجارب افتراضية، واستعمال برامج المحاكاة (Simulation) التي جرى تجربتها في الكليات لتدريس المقررات العملية عن بعد. ولمجلس الكلية تحديد المقررات العملية التي يمكن أن تدرس عن بعد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمقررات العملية التي تدرس حضوريًا.

وتجرى مناقشة الرسائل العلمية والخطط البحثية في برامج الدراسات العليا عن بعد، ويعقد الاختبار الشامل التحريري والشفوي حضوريا وفق اللوائح والقواعد المنظمة لذلك مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

وتجرى الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات حضوريا، ويعلن ذلك للطلاب منذ بدء الدراسة، كما تعلن للطلاب فترات الاختبارات الفصلية في بداية الدراسة، على أن يزود الطلاب بدرجة الأعمال الفصلية (أو جزء منها حال تعذر ذلك لسبب يراه مجلس الكلية) قبل انتهاء فترة الاعتذار، وتقوم الكلية بالتعاون مع عمادة شؤون القبول والتسجيل بضبط تنفيذ الاختبارات النهائية من حيث تزامن الوقت والمكان بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية.

كما ستكون درجة الأعمال الفصلية 60 % من الدرجة النهائية للمقرر، ويخصص 40 % من الدرجة الكلية للاختبار النهائي، مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة والعشرين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، ويجوز لمجلس الكلية تقليل درجة الأعمال الفصلية في حال الضرورة بما لا يقل عن 50 % من الدرجة النهائية للمقرر للمقررات التي تدرس عن بعد، وباقي الدرجة النهائية للاختبار النهائي.

ويتم العمل في تقييم الطلاب وفق نظام التقديرات المعتمد في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية (آ+، آ، ب +... هـ). وتطبق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدهما التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن فصل أو مقرر.

في حين تعقد جميع اللجان ومجالس الأقسام والإرشاد والساعات المكتبية عن بعد، ويمكن بقرار من مجلس الكلية تنفيذ بعضها حضوريا حسب الحاجة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ويفوض مجلس الكلية باتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تضمن سير العملية التعليمية بفاعلية، وبما لا يتعارض مع ما ورد أعلاه، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية، ويشمل ذلك التدريب الميداني، والمقررات السريرية، والية رصد الحضور والغياب والحرمان بحسب أسلوب تدريس المقررات عن بعد أو حضوريا، والالتزام بالجداول والمواعيد الرسمية للمحاضرات وغير ذلك.