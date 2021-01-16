شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم التيمم لأكثر من صلاة على غرار الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى أن التيمم لفاقد الماء لأكثر من صلاة يجوز كالوضوء إذا كان المسلم محافظاً على طهارته .

وقال الشيخ " السليمان " أن التيمم كالوضوء في رفع الحدث ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف " جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً .

كما أكد أنه يجوز التيمم لأكثر من صلاةجائز وكذلك يجوز التيمم كل يوم حتى يجد المصلي الماء وهي رخصة من الله تعالى حال فقد الماء .