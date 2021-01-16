شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: لا يوجد دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرع بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه لا يوجد حتى الآن دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرُّع بالدم، لافتة إلى أنّه لا مانع من أخذ مرضى حساسية الطعام والأكزيما للتطعيم.

وقال حساب وزارة الصحة 937، ردًا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنّه "لا توجد أدلة علمية حتى الآن، تفيد بأن اللقاحات من النوع (mRNA) تمنع التبرع بالدم بعد أخذها، ومن ضمنها لقاح فايروس كورونا (فايزر)؛ كونه لا يحتوي على أجزاء حية من اللقاح".

وكانت وزارة الصحة، قد كشفت موقف الحامل والمرضعة من أخذ لقاح كورونا، موضحة أنه "طالما لا تتوفر أدلة علمية حتى الآن عن أمان اللقاح للمرأة الحامل أو المرضع، فإنه ينصح بتأجيل أخذه لهذه الفئة".