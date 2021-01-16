شكرا لمتابعة خبر عن رفع 595 طناً من النفايات في 5 أيام برجال ألمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

واصلت بلدية محافظة رجال ألمع جهودها في مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة النفايات والمخلفات من الشوارع والأماكن العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ "سعيد بن علي آل مصمع" أن هذه الجهود تأتي بمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" ، مبيناً أن البلدية قامت خلال خمسة أيام من رفع قرابة 595 طناً من النفايات التي كانت تعتبر من عوامل التشوه البصري .

وأضاف "آل مصمع" أنه تم كذلك تعقيم الحاويات الخاصة بالنفايات في الدوائر الحكومية والشوارع العامة والأحياء إضافة إلى عمليات تقليم الأشجار وتنظيف الشوارع من الأتربة ، داعياً الجميع إلى استشعار المسؤولية تجاه البيئة ووضع المخلفات في الحاويات الخاصة بها.