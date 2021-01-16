إدارة تعليم الجوف تستكمل استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني

استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1442هـ، وتشمل ترحيل جميع المقررات الدراسية للمدارس، لضمان استمرار التعلم عن بُعد بفاعلية.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي جهود فرق العمل في إدارتي المستودعات والتجهيزات المدرسية، ومديري مكاتب التعليم وقادة المدارس في أعمال توزيع واستلام وتسليم المقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني.

ودعا الغامدي قادة المدارس إلى إعداد الخطط التعليمية والسعي إلى تحقيق مصلحة الطالب والطالبة وتعويض أي فاقد تعليمي، كما نبه أولياء الأمور إلى أهمية التعاون مع المدرسة ومتابعة الرحلة التعليمية لأبنائهم، مثمناً الجهود السابقة التي قدمها المعلمون والمعلمات بإدارة عمليات التعلم عن بعد بكل كفاءة وجودة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية سلطان بن رافد الشمري، أن اكتمال المقررات الدراسية يشمل جميع المراحل التعليمية وكتب التعليم المستمر والتعليم الأجنبي، وكتب التربية الخاصة والتربية الفكرية، ويتم توزيع المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وفق خطط وجداول زمنية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتكولات الوقائية.