الخطوط الجوية القطرية تسيّر اليوم أولى رحلاتها إلى الدمام

تبدأ الخطوط الجوية القطرية، اليوم السبت، تسيير رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام، وذلك بعد أيام من تسيير رحلات إلى الرياض وجدة.

وأوضحت الخطوط القطرية –عبر تويتر- أنها ستستأنف رحلاتها إلى الدمام، بواقع رحلة يومياً بدءاً من اليوم السبت.

يذكر أن الخطوط القطرية تسيّر رحلة يوميًّا إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بينما تسيّر أربع رحلات أسبوعيًّا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

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وصول أولى الرحلات القطرية إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض

