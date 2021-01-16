الصخري: أمطار من خفيفة لمتوسطة على 3 مناطق خلال الساعات القادمة

أوضح المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، أنّه توجد احتمالية لتشكل تكوينات ممطرة، خفيفة غالبًا، قد تصل بعضها إلى متوسطة، على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، اليوم السبت.

وقال الصخري –عبر تويتر- عن الحالة المطرية تشمل نواحي الدوادمي وساجر والسر وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة بمنطقة الرياض، كما تشمل أجزاء من منطقة القصيم، ثم تمتدّ إلى ساموده، ونواحي حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، تكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وذكر مركز الأرصاد، أنَّ السماء ستكون غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال ووسط وشرق المملكة.

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