«المرور» يذكر بغرامة عدم تجديد رخصة القيادة في موعدها

جدَّد المرور السعودي التذكير بقيمة الغرامة عند عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها المحدد أو بعد مهلة الـ60 يومًا من تاريخ الانتهاء.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ (٦٠) يوم يفرض عليك غرامة مالية قدرها (١٠٠) ريال عن كل سنة تطويف».

من جهة أخرى، أوضح المرور أنه يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول، ولمدة سنة أو انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب.

اقرأ أيضًا:

المرور: 6 تعليمات يجب الالتزام بها عند عبور الطريق

«المرور»: سبب نظامي للتفويض عند قيادة الأب والأخ للمركبات