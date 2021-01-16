التأمينات الاجتماعية تحدِّد آلية تسوية المعاش عند ضم مدد بين نظامين

حدَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية تسوية المعاش عند ضمّ مدد الاشتراك بين نظامين .

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنَّه إذا كان إذا كان نظام التقاعد هو النظام الأخير: تتمّ تسوية المعاش باحتساب كامل المدد بين النظامين وفقًا لأحكام نظام التقاعد وعلى أساس آخر راتب تقاضاه الموظف في هذا النظام.

وإذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير: تتم تسوية المعاش باحتساب كامل المدد بين النظامين وفقًا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وعلى أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين، ما لم يكن هذا المتوسط يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول «مدة الاشتراك في نظام التقاعد» مضروبًا في المعامل المحدد بموجب الجدول الإكتواري رقم (5).

وفي هذه الحالة يتمّ احتساب المعاش المستحق عن المدتين على النحو التالي:

أ‌- يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين المحدد بموجب أحكام ذلك النظام.

ب‌- يحسب معاش آخر عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظلّ نظام التقاعد المدني والعسكري على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام مضروبًا في المعامل المحدد بموجب الجدول الاكتواري رقم «5»بالنظام. ويكون المعاش الإجمالي مجموع ناتج الفقرتين (أ+ب).

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