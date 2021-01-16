حساب المواطن: احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم احتساب دخل جميع التابعين للمستفيد الرئيس ضمن دخل الأسرة، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم تخضع لعدة اعتبارات.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة».

وتابع البرنامج موضحًا، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشار حساب المواطن إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

وقال المواطن في استفساره: إن والدته مسجلة مع أبيه في حساب المواطن، وحاليًا سجلت في التأمينات، فهل تتم خصومات على مبلغ الدعم؟

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