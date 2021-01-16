الصحة: لا يوجد دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرع بالدم

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يوجد –حتى الآن- دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرُّع بالدم، مشيرة إلى أنّه لا مانع من أخذ مرضى حساسية الطعام والأكزيما للتطعيم.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنّه «لا توجد أدلة علمية حتى الآن، تفيد بأن اللقاحات من النوع (mRNA) تمنع التبرع بالدم بعد أخذها، ومن ضمنها لقاح فايروس كورونا (فايزر)؛ كونه لا يحتوي على أجزاء حية من اللقاح».

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة، موقف الحامل والمرضعة من أخذ لقاح كورونا، موضحة أنه «طالما لا تتوفر أدلة علمية حتى الآن عن أمان اللقاح للمرأة الحامل أو المرضع، فانه ينصح بتأجيل أخذه لهذه الفئة».

وحول مرضى حساسية الطعام أو الأكزيما، أشارت وزارة الصحة إلى أنه بالنسبة لحساسية الطعام والحالة الطبية الأكزيما، فإنّه لا مانع لهم من أخذ اللقاح.

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