الجمارك: السماح باستيراد دراجتين ناريّتين خلال سنة وسيجارتين إلكترونيتين

أوضحت الجمارك السعودية، أن الحد الأقصى لاستيراد الدراجات النارية بالنسبة للمواطن، هو دراجتان فقط خلال سنة، مشيرة إلى أنه يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪، وضريبة انتقائية 100٪، وضريبة القيمة المضافة 15٪ على الشيشة الإلكترونية.

وذكر حساب «اسأل الجمارك السعودية» -عبر تويتر- أنه «يُسمح للمواطن باستيراد دراجتين ناريتين بالسنة كحد أقصى، من تاريخ شراء الدراجة النارية الأولى».

من جهة أخرى، أوضحت الجمارك أنه «يسمح باستيراد جهازين من أجهزة السيجارة أو الشيشة الإلكترونية ذات الاستخدام المتعدد، ويسمح باستيراد 2 لتر من سائل التعبئة للفرد كحد أقصى، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر»، مشيرة إلى أنه يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪، وضريبة انتقائية 100٪، وضريبة القيمة المضافة 15٪.

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