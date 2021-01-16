البرلمان العربي يدين اطلاق ميليشيا الحوثي طائرات "مفخخة" باتجاه السعودية

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ،اليوم، ثلاث طائرات دون طيار "مفخخة" من محافظة الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية.



وقال العسومي في بيان له "أن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع هذه الميليشيا الإرهابية من حيازة التكنولوجيا العسكرية المتطورة التي يزودها بها النظام الإيراني، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية".

واضاف " أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باتخاذ محافظة الحديدة مُنطلقاً لأعمالها الإرهابية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار".

وأكد رئيس البرلمان العربي، تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها..مشيداً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.