شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يبحث تعديلات نظام حماية الطفل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عن مطالب لجنة الشؤون الاجتماعية خلال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى للتصويت على تعديل نظام حماية الطفل

وذكرت المصادر أن اللجنة تطالب بتعديل المادة الـ12، ويحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، وفقًا" للرياض ".

كما طالبت اللجنة بتعديل المادة الـ15، ونصت على "يعد والدا الطفل - أو أحدهما - أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وتتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال.

وتابعت : في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما، ما لم تقتض مصلحته غير ذلك، كما أنه في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها ولا ينزع ذلك الحق إلا بحكم قضائي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند - الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء والإهمال إلى علاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته