شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يكتشف خداع مقاول له خلال تأسيس منزله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مواطن خداع أحد المقاولين، بعد إسناد مهمة تأسيس منزله وإعطائه 470 ألف ريال، حيث كشف وجود مسافات كبيرة أسفل الخراسنات الأسمنتية,

وقال في مقطع فيديو إن تلك المسافات موجودة في جميع الغرف وتصل إلى متر ونصف في بعض الأحيان، مضيفا: حسبي الله ونعم الوكيل.

وتابع : عامل السيراميك اكتشف وجود صوت فراغ فأخبره بذلك وبدأ في تكسير الأرضية وظهرت الأرض بهذا الشكل، والمقاول سلمني أوراق بأن كل شيء ممتاز ولا توجد أي مشكلات بعد إنشاء المنزل.