شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة مطاردة فتاة من جانب قائد مركبة على أحد طرق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة مطاردة مركبة فتاة من جانب شخص يقود مركبة من نوع "جيب لكزس" على أحد الطرق في المملكة.

وتجاوزت مركبة الشخص، المركبة التي تقودها الفتاة على طريق فرعي قبل الدخول إلى الطريق السريع؛ حيث توقف أمامها ورجع بمركبته إلى الخلف وصدمها.

وقالت الفتاة في شكوى لها إلى الإدارة العامة للمرور، أن الشاب نزل من مركبته وسب الفتاة وأطلق عبارات غير لائقة، وحاول التهجم عليها؛ فيما تفاعلت إدارة "المرور" معها وأكدت أنه تم رفع الشكوى.