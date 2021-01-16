شكرا لمتابعة خبر عن "أمانة الرياض" تكشف تفاصيل فعالية "سينما السيارات" للأسبوع الحالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز ين عياف تفاصيل فعالية سينما السيارات التي ستقام هذا الأسبوع تحت عنوان " وميض الرياض" .

وأكد أن هذه الفعالية الترفيهية تعرض 3 أفلام يومياً عربية وعالمية ، ويشمل العرض الواحد 150 مركبة بالتعاون مع مؤسسة " طرفة عين " ، وشركة " موفي السعودية " .

كما أكد أن هناك مراعاة للخصوخصية وسبل الرفاهية مع تخصيص عربات أطعمة لخدمة المرتادين عبر تطبيقات حتى لا يتعرض للنزول من السيارة ، وتوفير كافة الإجراءات الوقائية .