شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير بدر بن عبدالمحسن يروي قصة موقف للملك عبدالعزيز مع والده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تذكر الأمير بدر بن عبدالمحسن، قصة موقف حدث بين الملك عبدالعزيز، مع نجله الأمير الراحل عبدالمحسن بن عبدالعزيز - رحمهما الله.

وقال الأمير بدر بن عبدالمحسن، خلال مشاركته مع برنامج "الراحل" على قناة "روتانا خليجية"، أنه ذات يوم استضاف والده جده الملك عبدالعزيز وأثناء صعودهم "الدرج" وجد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - صعوبة في ذلك ليوجه كلامه للأمير عبدالمحسن قائلًا: "ذبحت أمك وتبي تذبحني أنا"؟

وأضاف الأمير بدر، أن الكلمة قد يعتبرها البعض قاسية بعض الشيء ولكن بها رسالة تلائم ذلك الحين؛ حيث رد أبيه الأمير عبدالمحسن حينها ليقول للملك عبدالعزيز - ضاحكًا: "أنا فقدت أمي، لكنك فقدت زوجتك وتستطيع أن تتزوج في أي وقت"؛ ليتقبلها الملك عبدالعزيز برحابة صدر وأخذ يضحك.