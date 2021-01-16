الحصيني: موجتان باردتان على المملكة وانخفاض الحرارة لتحت الصفر.. بدءًا من السبت

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أنه بدءًا من غد السبت ستشهد المملكة موجتين باردتين، لافتًا إلى أن الثلث الأول من الشتاء انتهى.

وقال الحصيني، في مداخلة مع فضائية "إم بي سي": إن الحالة الجوية المعاشة سوف تلفظ أنفاسها الأخيرة يوم غد السبت، وهي الحالة التاسعة لموسم الأمطار، وخلالها تشهد مناطق( تبوك، المدينة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، جدة) سقوط أمطار، وقد اتجهت تلك الحالة، اليوم الجمعة، ناحية الجهة الشمالية، ومن المتوقع هطول الأمطار على الرياض مساء اليوم حتى صباح الغد.

وأضاف الحصيني: من المتوقع مرور البلاد بموجتين باردتين على معظم مناطق المملكة، الأولى تبدأ غدًا السبت، ومعها تنخفض الحرارة ما بين 3ـ 5 درجات، عما سجلته يومي الجمعة والخميس، أما الموجة الثانية فمن المتوقع أن تكون هي الأشد خلال العام، حيث ستنخفض الحرارة إلى ما دون الصفر، على الأطراف الشمالية للمملكة، وأجزاء واسعة من المنطقة الوسطى، وربما تسجل العاصمة الرياض ما بين 3ـ 4 درجات مئوية.

وتابع: هذا ليس من المستغرب لأن اليوم الجمعة هو بداية شباط الأول، المشهور بالصقيع، ومعه نكون انتهينا من الثلث الأول من الشتاء.

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