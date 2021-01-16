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شرطة حائل تُطيح بمقيمين سرقا كيابل كهربائية من أحد المستودعات

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الرياض - محمد عبدالله - تمت إحالتهما إلى النيابة العامة..

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مقيمين؛ قاما بسرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات في المنطقة.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، وآخر من الجنسية الأفغانية، في العقدين الخامس والسادس من العمر، أثناء محاولتهما سرقة كيابل كهربائية من أحد المستودعات بالمنطقة، وتم ضبط المركبة المستخدمة، التي تحمل لوحات مسروقة من مركبة أخرى، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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