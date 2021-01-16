شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار في السودان خلال تعاملات صباح السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

واصل سعر الدولار في السودان خلال تعاملات صباح السبت، الارتفاع لدى السوق السوداء، مدعوما بتوقعات بشأن إصدار عملة محلية جديدة.



وسجل متوسط سعر الدولار في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" 276 جنيها مقابل 275 جنيها في ختام تعاملات أمس الجمعة.

واستقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي عند 55.13 جنيه للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

وكشف قيادي في الائتلاف الحاكم بالسودان، عن مناقشة تغيير العملة مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية إبان اجتماعات اللجنة العليا للموازنة دون تحديد وقت معين لإجراء تلك العملية.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، إن كافة الجهات المعنية أكدت على ضرورة تغيير العملة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هناك احتمالا قويا بأن تصدر الحكومة عملة محلية جديدة، ورهنت ذلك بموافقة وزير المالية المنتظر تعيينه في التشكيل الوزاري الجديد.

وأوضح عادل خلف الله أن مثل هذه القرارات يتم إنجازها بسرية ولا يعلن عنها إلا لحظة تنفيذها.

وتابع "خطوة تغيير العملة ظلت مطروحة منذ فترة للوصول إلى مرحلة الإصلاح الاقتصادي".

وعدها إحدى أدوات الوصول لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

ومضى يقول "إضافة إلى نتائجها الاقتصادية فعملية تغيير العملة قرار سيادي خاصة وأن الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي ضخمة وتتجاوز 90%".

وأشار إلى أن الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي تعمل فى اقتصاد الظل الأمر الذي يعكس سيطرته على الاقتصاد الكلي، وأن أغلبها لا تزال مكتنزة لدى عناصر النظام المعزول والشركات التابعة لهم.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في السودان خلال مستهل تعاملات السبت، لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 333 جنيها.

كما ظل سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، عند مستوى 66.84 جنيه للشراء، و67.17 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني في السودان، عند نحو 374 جنيها لدى السوق السوداء، فيما سجل الإسترليني لدى البنوك، نحو 74.99 جنيه للشراء و75.36 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الريال السعودي في السوق السوداء السودانية، إلى نحو 73.80 جنيه مقابل 73.5 جنيه في ختام تعاملات أمس الجمعة، بينما سجل في البنك المركزي، نحو 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي في السوق غير الرسمية إلى 76.4 جنيه مقابل 76 جنيها أمس الجمعة، ولدى البنوك بلغ السعر 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 694 جنيها، فيما سجل لدى البنك المركزي السوداني، نحو 181.20 جنيه للشراء، و182.11 جنيه للبيع.