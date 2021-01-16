شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون رأسمال الصندوق الثقافي.. ومنحه صلاحيات الإقراض والتمويل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" أن نظام صندوق التنمية الثقافي الذي أقرته الجهات العليا أخيراً مُنح صلاحيات واسعة لتحقيق أهدافه تضمنت أحقيته في إقراض وتمويل للمنشآت والجمعيات العاملة في المجالات الثقافية المختلفة، وتمثيل المملكة إقليمياً ودولياً لدى الجهات المرتبطة بمجال عمله، وتشجيع الاستثمار في المجالات الثقافية، وقبول الرهون وضمانات الوفاء، بشرط أن لا تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة وغير المباشرة قيمة أصوله.

وسيبلغ رأسمال الصندوق 500 مليون ريال، مع إمكانية زيادة رأسماله بقرار من مجلس الوزراء، وتتكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأسماله، والعوائد الناتجة من أصوله واستثماراته، والمقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله الصندوق من هبات وتبرعات، وسيخضع منسوبو الصندوق إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وسيبدأ الصندوق مباشرة أعماله ومهامه بدءاً من الشهر الجاري.