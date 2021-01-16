شكرا لمتابعة خبر عن " إذا طهرت الحائض وقت العصر هل تصلي معها الظهر؟ " المنيع يجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، على استفسار بخصوص وجوب صلاة الظهر على المرأة الحائض إذا طهرت في وقت صلاة العصر.

وأوضح المنيع أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، مشيرًا إلى أن بعض أهل العلم يرون أن الظهر والعصر كوقت واحد، ويمكن جمعهما، فإذا طهرت في اول الوقتين أو اخرهما عليها أن تصليهم.

وأضاف، أن البعض الآخر من أهل العلم قالوا: " إذا طهرت في وقت العصر فهي غير مكلفة بصلاة الظهر لأن العذر لا يزال معها فهنا لا تصلي إلا العصر ".

واتفق المنيع مع هذا الرأي لأن وقت الظهر لم يكن الفرض واجبًا عليها، مؤكدًا أن القول بوجوب صلاة الظهر على المرأة في هذه الحالة يحتاج لمزيد من النظر.