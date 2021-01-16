شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تعثر على ابنتها بعد 20 عامًا من تلقي نبأ وفاتها بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المحامي علي العقلا، قصة مواطنة قادها إحساسها للوصول إلى ابنتها، التي تلقت نبأ وفاتها منذ 20 عامًا عقب ولادتها، بالرياض.

وأوضح العقلا أن السيدة كانت تزوجت في الرياض، وفي فترة حملها قد سافر الزوج للخارج وأوصى جارته العجوز أن ترعاها.

وبعد ولادة المواطنة أبلغت الجارة الأم بأن المولودة توفيت، وبعد 20 عامًا تلقت الأم دعوة لحضور حفل زفاف قريب لها، وراودها إحساس قوي تجاه العروس، لتعلم أنها ابنة جارتها القديمة التي كانت تعتني بها، ما زاد لديها الشكوك بنسب الفتاة، بحسب سبق.

وذكرت العجوز أنها حصلت على الفتاة من دار للرعاية، وبزيادة شكوك المرأة أصرت على فتح قضية مستعينة بأصحاب الخبرة في قضايا النسب، واعترفت أنها أوهمت الأم قبل 20 عامًا بأن ابنتها توفيت، ثم وضعتها أمام دار الرعاية، ثم حصلت عليها مرة أخرى لترعاها، بسبب هوسها بتربية الأطفال.