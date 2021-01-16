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صور ولي العهد بين قمم جبال العلا تتصدر الصحف العالمية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلطت الصحف العالمية وبينها " ديلي ميل " البريطانية، الضوء على تواجد صاحب السمو اللمكي الأمير ولي العهد -حفظه الله- بين قمم جبال العلا، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي.

ونشرت " الديلي ميل " صور ولي العهد، جالسًا بين قمم جبال العلا، ويتحدث إلى المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان: " هكذا يكون العمل من المنزل.. يلقي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي في الصحراء ".

وأشارت إلى الأهداف " الطموحة " للمملكة في منطقة العلا من خلال جعلها منطقة سياحية جذابة عالميًا، وأبرزت مميزاتها ومن أهمها التضاريس الطبيعية الخلابة.

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MO Nasa

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