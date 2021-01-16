أخبار السعودية اليوم.. 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها، و6 حالات للحسم من راتب الموظف دون موافقة خطية

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 15 يناير 2021م منها: 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها، و6 حالات يجوز فيها الحسم من راتب الموظف دون موافقة خطية، و8 محظورات على قائد المركبة عند تجاوز الطرق.

الموارد البشرية: 6 حالات يجوز فيها الحسم من راتب الموظف دون موافقة خطية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يجوز الحسم من راتب موظف إلا بموافقة خطية منه باستثناء 6 حالات.



وفقًا لقرار وزير الداخلية.. 5 شروط لاستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442هـ، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.

للعمالة المنزلية أو التجارية.. «الجوازات» توضح المدة المسموح بها لتجديد الإقامة

حددت المديرية العامة للجوازات المدة المسموح بها لتجديد الإقامة قبل انتهائها للعمالة المنزلية أو التجارية.

«إدارات التسوية» بالشرقية تسترد 20 مليون ريال في ديسمبر

تمكنت إدارات التسوية الودية في مكاتب العمل بالمنطقة بالشرقية خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ومعالجة 3478 دعوى وإعادة أكثر من عشرين مليون ريال حقوق لأصحابها.

«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب ممطرة على أجزاء من المملكة

توقّع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية ليوم غد السبت؛ لافتًا إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

«الجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع منوعة بميناء الملك عبدالعزيز

أعلنت الجمارك السعودية عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، يوم الأحد 24 يناير الجاري.

«أم القرى» تنشر التعديلات الجديدة على نظام المؤسسات الصحفية

نشرت جريدة أم القرى اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 21/5/1442هـ بتعديل نظام المؤسسات الصحفية.

دراسة: حصانة لقاح كورونا 5 أشهر.. والمتعافون قد ينقلون العدوى

كشفت دراسة بريطانية جديدة عن مفاجأة صادمة بشأن مدة المناعة لدى متعافي كورونا، مشيرةً إلى أن الأجسام المضادة تبقى 5 أشهر في جسم الشخص الذي تعافى من الوباء.

القبض على 3 مواطنين بالرياض تورطوا في نشل الحقائب النسائية

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطوا في ارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة ونشل الحقائب النسائية وسرقة محتوياتها.

بالفيديو.. طبيبة توضح الفرق بين لقاح كورونا السعودي واللقاحات الأخرى

نجح فريق بحثي سعودي من "معهد الأبحاث والاستشارات الطبية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، من التوصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا المستجد.

مواطنون يهجرون «واتساب» بعد التحديثات الجديدة

بينما أعلنت الشركة المالكة لـ«واتساب» تحديث سياسة الخصوصية، دشن رواد منصات التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان «السعوديون يهجرون واتساب».

وكيلة «الموارد البشرية»: تولي المرأة السعودية لمنصب قاضية بات قريبًا

قالت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة هند بنت خالد الزاهد، إن دخول النساء في بعض الوزارات السعودية جاء متأخرًا.

وزير الإسكان يعلن استفادة 390 ألف أسرة من برنامج سكني خلال 2020.. منها 138 ألف سكنت منازلها

أعلن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عن تجاوز برنامج سكني مستهدفاته للعام الماضي 2020 بخدمة 390 ألفًا و819 أسرةً من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفِّرها البرنامج، محققًا بذلك زيادةً عن المستهدف بنحو 30% بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

3 مدن تتصدر حالات التعافي من كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجَّلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، 181 حالةَ تعافٍ جديدةً من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

«أمانة الرياض» تعلن تنظيم فعالية سينما السيارات وتكشف التفاصيل

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن تنظيم فعالية سينما السيارات «وميض الرياض»، بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار جهودها الهادفة إلى توفير خيارات ترفيهية متعددة للسكان من خلال تمكين ودعم المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة بمجال تنظيم الفعاليات النوعية، ضمن مساعيها الجادة للارتقاء بجودة الحياة في المدينة، تماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030.

«المرور»: 8 محظورات على قائد المركبة عند تجاوز الطرق

كشف المرور السعودي، عن 8 محظورات يجب على قائد المركبة تجنبها قبل إجراء أي تجاوز على الطرق.

منح 101 متبرع بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 101 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

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