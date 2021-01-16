القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح

بعثت القيادة، اليوم الجمعة، برقيات عزاء لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي عهده، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت، قال جلالته فيها: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح -رحمها الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث ولي العهد، أيضًا برقيتا عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قال فيهما: "تلقيت نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح -رحمها الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".