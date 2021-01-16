شكرا لقرائتكم خبر عن «الضاحية».. وحدة لـ«المياه» وإنجاز 54 % من «الصرف الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف عضو المجلس البلدي، ورئيس فريق متابعة مشاريع ضاحية الملك فهد بالدمام د. عبدالوهاب الغامدي، عن أبرز مخرجات اجتماع الفريق، بشأن الاطلاع على مستجدات وتحديات مشاريع ضاحية الملك فهد.

وأشار مدير القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية م. حمدي الشراري، خلال الاجتماع، إلى إنشاء وحدة أعمال مستقلة لخدمة أهالي الحي؛ لأهميته، وضرورة إنهاء مشاكله، وذلك بحضور وكيل الأمين م. عصام الملا، ومدير العلاقات العامة بأمانة المنطقة الشرقية فالح الدوسري.

وأضاف إنه تم إيصال مياه الآبار لجميع المنازل بالضاحية، لحين بدء مشروع إيصال المياه المحلاة داخل الحي حسب الخطة الزمنية المحددة، إضافة إلى اكتمال محطة «المعالجة» خلال النصف الثاني من العام 2022م.

ولفت إلى إنجاز 54 % من مشروع الصرف الصحي بالضاحية، مع استمرار العمل بشكل مكثف لاستكمال ما تبقى من المشروع.

واطلع الفريق على عرض مرئي لوكيل أمانة المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، الذي أوضح فيه اكتمال جميع أعمال السفلتة، والإنارة، داخل الحي، إلى جانب بدء أعمال نزح المياه من حفر التجميع بشكل عاجل وفوري إلى أن ينتهي مشروع التصريف، وربطه بمحطة الصرف الصحي خلال الثلاثة الأشهر القادمة.