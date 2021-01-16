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بالفيديو.. صفر حالات انتظار في مركز لقاحات «كورونا» بجدة

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الرياض - محمد عبدالله - الصالات بدت خالية تمامًا

تراجع انتظار الراغبين في تلقي لقاح " المستجد" بمركز جدة إلى الصفر، وذلك بفضل الجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمقيمين من جانب الجهات المعنية.

أفاد بذلك تقرير لقناة "الإخبارية"، مشيرًا إلى أن "حالات بلغت صفرًا، وظهرت صالات مركز لقاحات جدة خالية تمامًا من الانتظار، وهاذ دليل على العمل الكبير الذي تقوم به العاملون بالمركز.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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