بالفيديو.. صفر حالات انتظار في مركز لقاحات «كورونا» بجدة

تراجع انتظار الراغبين في تلقي لقاح "كورونا المستجد" بمركز جدة إلى الصفر، وذلك بفضل الجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمقيمين من جانب الجهات المعنية.

أفاد بذلك تقرير لقناة "الإخبارية"، مشيرًا إلى أن "حالات بلغت صفرًا، وظهرت صالات مركز لقاحات جدة خالية تمامًا من الانتظار، وهاذ دليل على العمل الكبير الذي تقوم به العاملون بالمركز.

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا