بالفيديو.. صفر حالات انتظار في مركز لقاحات «كورونا» بجدة

الرياض - محمد عبدالله - الصالات بدت خالية تمامًا
تراجع انتظار الراغبين في تلقي لقاح "كورونا المستجد" بمركز جدة إلى الصفر، وذلك بفضل الجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمقيمين من جانب الجهات المعنية.
أفاد بذلك تقرير لقناة "الإخبارية"، مشيرًا إلى أن "حالات بلغت صفرًا، وظهرت صالات مركز لقاحات جدة خالية تمامًا من الانتظار، وهاذ دليل على العمل الكبير الذي تقوم به العاملون بالمركز.
صفر انتظار للراغبين في تلقي #لقاح_كورونا في مركز #جدة https://t.co/6Exa0l0SUB pic.twitter.com/L5Vo53VILe— أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) January 15, 2021
صفر انتظار للراغبين في تلقي #لقاح_كورونا في مركز #جدة https://t.co/6Exa0l0SUB pic.twitter.com/L5Vo53VILe— أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) January 15, 2021
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