السعودية اليوم / الصين تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجلت الصين 130 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 88118 إصابة , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4635 حالة .

// انتهى //

05:43ت م

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شنغهاي 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجلت الصين 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية .وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 88118 إصابة , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4635 حالة .// انتهى //05:43ت م0132

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