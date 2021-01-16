شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في واشنطن تُغلق لـ 3 أيام وتهيب بالمواطننين الابتعاد عن المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل

سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة واشنطن ، للمواطنين والمبتعثين، أن السفارة ستكون مغلقة خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق ١٨ يناير وحتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠ يناير، ويستأنف العمل يوم الخميس ٢١ يناير ٢٠٢١.

الدمام - شريف احمد - نوهت

وذكرت السفارة- عبر تويتر- أنه في حالة الطوارئ يتم الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

كما أهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في منطقة العاصمة واشنطن وضواحيها الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات، وتجنب الحضور لمنطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى وإتباع تعليمات السلطات المحلية.